Unicef in piazza nel Sannio per i bambini in difficolta: l'Ulivo dell asperanza Anche presso le parrocchie di Santa Maria di Costantinopoli e San Bartolomeo

L'UNICEF porta la campagna nazionale "Ulivo - Niente è più bello che vederlo crescere" nella provincia di Benevento, con l'obiettivo di sostenere i milioni di bambini in tutto il mondo colpiti da crisi umanitarie, conflitti e povertà.

Domenica 28 settembre, i volontari UNICEF saranno presenti in 40 postazioni sparse nei comuni della provincia.

Con un contributo minimo di 15 euro, sarà possibile ricevere in cambio una piantina di ulivo, simbolo di pace e resilienza, e allo stesso tempo compiere un gesto concreto di solidarietà.

Un gesto semplice per un impatto straordinario

"In tutto il mondo, milioni di bambini sono a rischio per crisi umanitarie causate da conflitti brutali, dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, dall’aumento diffuso della povertà, della malnutrizione e di malattie," ha dichiarato il Presidente dell'UNICEF Italia, Nicola Graziano. "L'ulivo è la pianta simbolo della pace e della resilienza, per questo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. Invito tutti a recarsi in piazza e tornare a casa con una pianta di ulivo: un gesto che farà la differenza nella vita di tanti bambini."

La campagna vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica situazione dell'infanzia globale: si stima che 473 milioni di bambini vivano o fuggano da zone di conflitto, mentre un miliardo di minori è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici. Ogni donazione aiuterà l'UNICEF a fornire servizi essenziali e assistenza immediata ai bambini più vulnerabili, garantendo loro cibo, acqua, cure mediche e protezione.

L'impegno del Sannio per i diritti dell'infanzia

"Siamo orgogliosi di portare anche nel Sannio questa importante iniziativa nazionale," ha aggiunto Maria Buonaguro, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Benevento.

"Il nostro territorio ha sempre dimostrato una grande sensibilità e generosità verso i più piccoli. Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questa campagna per dimostrare che anche un gesto apparentemente piccolo, come l'acquisto di una piantina di ulivo, può avere un impatto enorme e duraturo sulla vita di un bambino in difficoltà. Un grande grazie va a tutti i volontari che, individualmente o associati nelle pro-loco, nelle parrocchie e in liberi gruppi, si sono impegnati per garantire la promozione di questa campagna umanitaria nei nostri territori".

Dove trovare i volontari UNICEF

Oltre che nelle piazze di numerosi comuni sanniti, nella città di Benevento, i punti di distribuzione delle piantine di ulivo saranno posizionati presso le parrocchie di Santa Maria di Costantinopoli e San Bartolomeo e presso l'Agenzia di Viaggio Savia. Sempre in città, i volontari saranno affiancati da iniziative collaterali che vedranno il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e della Polizia, rafforzando così il messaggio di comunità e solidarietà.

L'appuntamento è in piazza per sostenere la campagna "Ulivo - Niente è più bello che vederlo crescere". Ogni pianta d'ulivo acquistata non è solo un simbolo, ma un piccolo grande passo per aiutare un bambino a crescere e sperare in un futuro migliore.

Per maggiori informazioni sui punti di distribuzione nella provincia, si prega di consultare i canali ufficiali dell'UNICEF.