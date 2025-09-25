Scuola Internazionale del Sannio: intesa tra Confindustria e Ance Per offrire formazione multilingue: italiano, inglese, spagnolo e cinese di altissimo livello

Confindustria ed ANCE Benevento, hanno siglato un Protocollo di intesa con la Scuola internazionale del Sannio volto a garantire, alle aziende associate a Confindustria ed ANCE Benevento e ai dipendenti delle stesse, l’accesso agevolato ai servizi educativi offerti.

A sugellare l’intesa il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il Presidente di ANCE Benevento Flavian Basile e l’imprenditore Fabrizio D’Aloia, coordinatore dell’Istituto.

La scuola internazionale del Sannio, grazie al suo programma didattico è in grado di offrire formazione multilingue: italiano, inglese, spagnolo e cinese di altissimo livello accreditandosi quale fattore attrattivo per il territorio.

La scuola internazionale del Sannio offre un percorso didattico che prevede un'esperienza formativa completa di eccellenza assoluta dai 30 mesi ai 14 anni con un approccio che prepara gli alunni a diventare cittadini del mondo grazie ad un curriculum internazionale, didattica evoluta, tecnologie avanzate, programmi integrativi e ad insegnanti attentamente selezionati e qualificati.

L’istituto si articola in: Scuola dell’infanzia, che accoglie bambini dai 30 mesi a 6 anni offrendo un sistema di apprendimento completamente bilingue (italiano ed inglese);

Scuola Primaria Internazionale, che prevede oltre all’italiano ed all’inglese anche l’introduzione dello spagnolo e del cinese. Il tutto integrato con programmi innovativi informatici ed interdisciplinari.

Scuola Secondaria Internazionale di 1° grado, che accompagna gli studenti nel percorso di crescita, preparandoli a diventare sempre più cittadini del mondo, consapevoli e responsabili.

L’istituto, nato dall’evoluzione del progetto della scuola bilingue, radicata da anni sul territorio, si inserisce nel panorama dell’istruzione ampliando la scelta didattica, accreditandosi quale presidio educativo qualificato con un vantaggio competitivo per l’intero territorio.