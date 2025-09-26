Eccellenze Italiane Assotutela: premiata dg del San Pio Morgante Alla XVIII Edizione del riconoscimento

Il Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento Maria Morgante è tra i premiati della XVIII Edizione di Eccellenze Italiane Assotutela.

Il premio è intitolato ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime del dovere e simboli indelebili di giustizia. Eccellenze Italiane 2025 celebra personalità, istituzioni e realtà che fanno la differenza per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività.

Le motivazioni

Il comitato scientifico di selezione composto dal Prof. Gino Bella, dalla Prof.ssa Maria Paola Pagnini e dal Prof. Vasco Fronzoni ha redatto queste motivazioni: “Il Direttore Generale Maria Morgante al suo quarto mandato di Direttore Generale in Sanità, in Campania, attualmente, presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha svolto uno straordinario lavoro di qualità per il Servizio Sanitario Nazionale con conseguenti ricadute positive sul territorio di competenza. Il Suo impegno è volto ad offrire opportunità di lavoro e di inclusione sociale ai giovani, affinché restino nelle loro terre del sud, spesso identificate solo come aree interne. Il Direttore Maria Morgante per il suo operato ha sempre riscosso attestati di apprezzamento e di stima dagli addetti ai lavori e dai cittadini. E’ autrice e coautrice di alcuni volumi e pubblicazioni.

Nella sua funzione di rilevante responsabilità connessa al suo ruolo, ha dovuto affrontare anche la grande emergenza dovuta al ‘coronavirus’ (2020-2022). Ha organizzato insieme agli altri membri della direzione, in una situazione di emergenza senza precedenti,le attività della Asl Avellino, fortemente colpita dal covid-19,assumendo decisioni di carattere generale, gestendo e dirigendo tutta la complessa catena della parte amministrativa , logistica e tecnica e salvando la vita a tante persone".

La cerimonia si è tenuta presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone” – Roma, Via di Brava n. 99 – Aula Magna.

Morgante: il focus è la centralità del paziente

"Questo riconoscimento testimonia il mio impegno profuso ogni giorno per la centralità del paziente. La XVIII Edizione del Premio Eccellenze Italiane rappresenta un tributo anche ai medici, al personale sanitario, amministrativo, tecnico e professionale dell’AORN San Pio che contribuisce a garantire quotidianamente la qualità e la sicurezza delle cure” afferma il Direttore Generale Maria Morgante.