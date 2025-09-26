Forum aree interne: Ciro testimonial di Benevento in giro per l'Italia - FOTO Anche le scuole coinvolte nel progetto nazionale

Prima l'incontro con Alessandro Caramiello, presidente dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori”, poi il confronto con i vertici delle soprintendenze sul tema “Aree interne, giacimenti di speranza” e la presentazione del progetto nazionale per le aree interne di cui il fossile di dinosauro Scipionyx samniticus, noto come 'Ciro', diventerà protagonista.

Dal Sannio il deputato Caramiello ha rivendicato l'impegno per le aree interne.

“Dopo aver consegnato la lettera dei vescovi - ha ricordato Caramiello - il Ministro Foti ha stralciato il capitolo quattro del Piano nazionale che prevedeva un lento accompagnamento delle aree interne, ora però bisogna cambiare la narrazione di questi luoghi, mettere in campo una politica per valorizzare queste aree interne”.

Ed ecco che la proposta di legge presentata punta su “turismo, agricoltura, ma anche telemedicina e smartworking per fare in modo che i giovani possano rimanere queste invece di emigrare”.

Nell'ex seminario arcivescovile la seconda giornata del forum, come detto, è proseguita con il confronto con i vertici delle Soprintendenze e la presentazione del progetto nazionale di cui sarà protagonista il fossile di dinosauro detto 'Ciro' custodito nel Sannio, pronto a “indossare la maglia rosa” per un percorso di valorizzare di questi luoghi.

“E' una proposta dell'arcivescovo di Benevento che abbiamo accolto. 'Ciro' vestirà la maglia rosa per essere presente in alcuni luoghi”, ha spiegato Mariano Nuzzo,Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento precisando che si tratta di “un progetto che verrà costruito nel corso dell'anno”, quindi l'impegno di coinvolgere “le comunità interne intorno a questa visione nazionale delle aree e dei siti interni. Saranno coinvolte le scuole e anche le Diocesi. Continueremo questo dialogo per renderlo concreto nel corso dell'anno”.

Soddisfatto l'arcivescovo Accrocca da sempre promotore del dibattito sulle aree interne: “L'intervento del Presidente della Repubblica parla da sé e credo possa costituire la base per un inversione di rotta da parte del Governo e del Parlamento su questa questione. Poi l'incontro con Mogol è stato molto ricco e anche quello di questa mattina. Ora la visita a Ciro nella speranza che possa essere testimonial di Benevento in giro l'Italia e che possa poi portare l'Italia a Benevento”.