Gli studenti del "Le Streghe" al fianco dell’ambiente: pulito tratto del Calore "L’amministrazione raccolga questo esempio e lo trasformi in una collaborazione stabile"

Un gesto concreto di cittadinanza attiva ha animato questa mattina Benevento, dove gli alunni dell’Ipsar “Le Streghe”, accompagnati dai loro docenti e supportati dal Dipartimento di Scienze Motorie, hanno preso parte all’iniziativa mondiale Puliamo il Mondo, promossa insieme all’associazione Plastic Free.

Il gruppo ha raggiunto le sponde del fiume Calore, dopo aver percorso le strade del centro storico, e si è dedicato alla raccolta dei rifiuti presenti lungo argini e aree verdi. Sacchi colmi di plastica e materiali indifferenziati testimoniano quanto ancora ci sia da fare per preservare uno spazio che potrebbe diventare una risorsa per tutta la comunità.

L’attività non ha avuto soltanto una valenza ecologica: per i ragazzi è stata anche un’occasione formativa e motoria, grazie al plogging, che unisce il movimento fisico alla raccolta dei rifiuti, oltre che un momento di conoscenza del tessuto urbano cittadino.

"Dalla mattinata - spiegano gli organizzatori - è emerso con chiarezza un punto decisivo: l’impegno dei giovani, pur straordinario, non può bastare senza un intervento strutturale delle istituzioni. Gli studenti hanno espresso la volontà di continuare a prendersi cura del lungofiume, ma ciò sarà possibile solo se il Comune provvederà a rendere praticabili le aree, garantendo la manutenzione di base come lo sfalcio dell’erba e l’accessibilità ai percorsi. La disponibilità c’è, l’entusiasmo pure: ora serve che l’amministrazione raccolga questo esempio e lo trasformi in una collaborazione stabile, affinché il lungofiume diventi davvero patrimonio collettivo".