Caffè più caro a Benevento? E' stato un errore nella rilevazione Il sindaco Mastella "uno svarione grave perché ha prodotto un danno all'immagine della Città"

"Si è rivelata una fake news la notizia secondo cui a Benevento si vendesse il caffè più caro d'Italia. Non è così. A molti dei miei concittadini, me per primo, era sembrato un fatto stravagante e surreale e in effetti abbiamo scoperto che si è trattato di un equivoco frutto di una grave negligenza", lo chiarisce in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ho chiesto al Dirigente al Commercio del Comune di indagare: si è scoperto che la dipendente incaricata della rilevazione dei prezzi al consumo, che l'Istat chiede regolarmente al Comune nelle sue indagini sul paniere, aveva inserito erroneamente, nella scheda poi inviata all'istituto di Statistica, dei prezzi non corrispondenti alla realtà. E' stato uno svarione grave perché ha prodotto un danno all'immagine della Città. L'impiegata è stata rimossa dall'incarico e ora il Settore provvederà a correggere inviando a Istat i dati reali ed esatti. I locali di Benevento operano con sacrificio e difficoltà e hanno purtroppo subito una ingiusta mortificazione. E' stata però solo una tempesta in un bicchier d'acqua o per sdrammatizzare in una tazzina di caffè", conclude il Sindaco.

