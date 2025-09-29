Stati generali ambiente: tra eventi e lotta all'inquinamento All'incontro l'aggiornamento sulla manutenzione degli impianti termici e l'annuncio di nuovi eventi

Dalla manutenzione degli impianti termici al plogging (attività che unisce esercizio fisico e rispetto ambientale) più lungo del mondo.

A Benevento si è riunito il tavolo gli Stati generali dell'ambiente a Palazzo Mosti.

“Oggi bissiamo l'appuntamento già avuto qualche mese fa – ha chiarito l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa – proseguendo in una politica dell'ascolto che coinvolge la città, le associazioni con la Commissione Ambiente e tutti gli addetti ai lavori per poter realizzare un programma sempre più condiviso”.

E tra i risultati ottenuti Rosa cita “l'inaugurazione del nostro primo campo di basket, a breve il taglio del nastro per il quindicesimo parco giochi per bambini in città, la risoluzione della problematica dei pini”.

Poi annuncia “Il prossimo 30 ottobre Benevento ospiterà il plogging più lungo del mondo Keep Clean & Run con l'arrivo di un grande eco-runner Roberto Cavallo”.

Per quel che riguarda, invece, la manutenzione degli impianti termici l'amministratore unico di Asia, Donato Madato ha chiarito “Siamo alla metà del termine numerico di censimento degli impianti: su circa 20.000 ne abbiamo censiti 10.000. Speriamo in una percentuale più consistente, sono partite anche le attività di ispezione che stiamo svolgendo a campione. Un sistema che ci consentirà di tenere sotto controllo le emissioni”.

E poi ha annunciato un'ulteriore novità “A breve ci sarà l'inaugurazione dell'impianto di selezione multimateriale. Lo presenteremo in un convegno il 21 ottobre. Un evento che abbiamo denominato da rifiuto a risorsa ad evidenziare quella che sarà la mission dell'impianto”.