Sannio protagonista all'Appia day con il coordinamento di Confindustria L'iniziativa il 4 e 5 ottobre coordinata dalla sezione turismo dell'Unione Industriali di Benevento

Sabato 4 e domenica 5 ottobre è in programma l'Appia Day, un weekend di eventi diffusi per riscoprire la via Appia Antica a piedi e in bici, con aperture straordinarie gratuite, itinerari, laboratori e visite guidate.

Per l’edizione 2025, il Sannio diventa protagonista con un’offerta turistica variegata grazie ad un significativo lavoro di coordinamento realizzato dalla sezione Turismo di Confindustria Benevento in stretto contatto con il comitato promotore dell’Appia Day.

Ieri, nella sede degli imprenditori, si è tenuta una riunione di coordinamento tra istituzioni, associazioni ed imprenditori che hanno aderito all’iniziativa attraverso una serie di proposte volte a costruire i contenuti dell’Appia day.

La presidente Romano: abbiamo costruito un’offerta turistica rappresentativa del Sannio

Soddisfatta la presidente della Sezione Turismo di Confindustria Benevento, Teresa Romano che ha dichiarato: “In poco meno di un mese dall’avvio del tavolo di lavoro dedicato, grazie anche al prezioso contributo del vice presidente della Sezione Vincenzo Pepe, abbiamo raccolto una importante adesione che ci ha consentito di costruire un’offerta turistica rappresentativa. Il Sannio è protagonista di questa edizione dell’Appia Day che ha visto nella Sezione Turismo di Confindustria Benevento il punto di riferimento”.

L’Appia Day è un’occasione che da anni vuole celebrare il fascino senza tempo della Regina Viarum e immaginarla come simbolo di una nuova visione urbana: più sostenibile, partecipata, attenta al territorio, alla cultura e alla qualità della vita. La Sezione Turismo ha favorito la collaborazione tra Operatori Privati, Istituzioni ed Associazioni di riferimento allo scopo di raccogliere un’ampia offerta turistica dedicata alla valorizzazione della via appia attraverso la valorizzazione dei prodotti, delle strutture e dei percorsi presenti sul territorio.

Le iniziative in campo

L’offerta turistica del Sannio consultabile sul sito: “appiaday.org” prevede le seguenti iniziative turistiche frutto delle attività di coordinamento:

- Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo (Ocone vini): Viaggio al centro del Sannio wine tour alla scoperta dei vitigni autoctoni; I Sapori del Sannio, Bacco e la Benevento romana;

- Tenuta la Fortezza: un tuffo nell’Antica Roma visita in cantina “La Fortezza” con degustazione, Dalla vigna alla Bottiglia visita in cantina “La Fortezza”;

- Hotel Lemi: A tavola con la Storia;

- Antum Hotel: Food experience nel Sannio; cooking class con lo chef;

- La Vecchia Torre: Degustazione dedicata;

- Fai Benevento: Museo ViaTor Buonalbergo; Appia Traiana Forum Novum al miglio X; Ponte delle Chianche Buonalbergo (passeggiata), eventi realizzati in collaborazione con il Comune di Buonalbergo, la Pro-loco di

Buonalbergo; il Comune di Paduli, la Pro-loco di Paduli e l’Associazione Sud Francigena;

- Comune di Apice: Da Apice Vecchia a ponte Appiano: Tradizione del passato lungo la Via Appia; Tra pietre e melodie, l’Appia Vive (Apice);

- Comune di Calvi: Il Respiro dell’Appia; Appia day “Il Sortilegio”; Appia day “Colazione Appiana”

- Touring club italiano – Club di Territorio Benevento con la collaborazione dell’Agenzia “Rotolando verso Sud” : Sulla Regina Viarum tra Benevento e l’Antica Caudium;

- Traiano Velo Club: Cicloturistica dell’Appia Antica Benevento-Montesarchio.