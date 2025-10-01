Anche il Sannio si illumina per Gaza: flash mob davanti all'ospedale

Anche nel Sannio l'invito alla mobilitazione per Gaza. In una lettera rivolta alla direttrice generale Asl, Tiziana Spinosa, al direttore sanitario, Marco De Fazio e alla direttrice generale dell'Azienda ospedaliera San Pio, Maria Morgante, l'invito ad aderire all'iniziativa di giovedì, 2 ottobre.
“Dalle 21 – spiegano i promotori - la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza”.
Un invito esteso a “tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni ad aderire al flash mob portando davanti all’ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Alle ore 21 accenderemo tutti insieme, in tutta Italia le nostri fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza”.
Di qui l'appello del “Global Movement to Gaza Sannio a sostenere e partecipare all'iniziativa promossa dalla rete #DigiunoGaza, chiedendo alle strutture sanitarie locali, in primis alla Direzione generale dell'Asl di Benevento nonché all'Ospedale San Pio di dare la propria adesione ad un'iniziativa umanitaria di notevole rilevanza e di significativa solidarietà umana”.