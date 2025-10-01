Via dei Dauni, Greco: "Allo studio migliorie per la sicurezza stradale" "Difficoltà segnalata da molti cittadini"

“A via dei Dauni-innesto strada statale 372-90 bis, arteria chiave nella viabilità di Capodimonte, servono migliorie per la sicurezza stradale. Con il Settore Traffico e la Polizia Municipale studieremo quali sono le possibilità per rispondere concretamente a questa problematica che mi è stata segnalata da molti cittadini, anche considerando il transito, nei giorni lavorativi, di molti mezzi pesanti diretti all'area industriale di ponte Valentino e verso Apice". Così in una nota il consigliere comunale Alboino Greco che assicura l'impegno per le difficoltà segnalate dai cittadini nella zona.

“Nelle ultime settimane – aggiunge Greco - si sono verificati molti incidenti. E' innegabile che in taluni episodi comportamenti scorretti alla guida siano stati tra i fattori determinanti, ma è giusto anche studiare qualche correttivo che con l'amministrazione e i quadri tecnici del Comune stiamo valutando, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e le normative vigenti in materia di Codice della Strada", conclude Greco.