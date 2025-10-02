Mastella: "Servono risorse straordinarie per la sanità pubblica" Il sindaco di Benevento all'evento formativo sui melanomi al San Pio

"Per anni la salute delle persone è stata affidata alla sapienza del medico, alla sua conoscenza della medicina, ma anche del malato grazie al suo intuito e buon senso. Poi il progresso scientifico e la tecnologia hanno permesso traguardi inimmaginabili. E intanto la medicina moderna ha condotto alle specializzazioni e ad una frammentazione della cura vissuta dai malati come un percorso ad ostacoli tra liste di attesa per esami diagnostici e difficoltà di ricovero in ospedale. Il combinato disposto tra invecchiamento della popolazione e flussi migratori rischiano ora di minare il sistema sanitario”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervenuto all'evento formativo sulla cura dei melanomi e dei tumori cutanei che si è tenuto all'ospedale San Pio.

“Difficoltà di accesso alle cure per le fasce povere – ha detto ancora Mastella - creano tensione ed insofferenze nei malati e nelle famiglie. A ciò si aggiunge il malessere del personale sanitario per ritmi di lavoro insostenibili. Contemporaneamente, e non appaia una contraddizione e ‘proprio il servizio sanitario che regge grazie al sacrificio ed alla passione di chi ci lavora e vuole mantenere un livello di assistenza tra i migliori al mondo".

Sanità, Mastella: potenziare sistema pubblico

"L'attuale modello non regge più senza una sua profonda rivisitazione”, il commento del primo cittadino secondo cui è necessario “collegare nuovamente la medicina al territorio, potenziando il sistema pubblico, che non lascia indietro a nessuno e con risorse che devono superare la mera logica dell'ordinario", ha chiuso il sindaco Mastella.



