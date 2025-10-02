Manutenzione stradale. Ruggiero (PD) chiede incontro al Presidente Lombardi Il bando per le arterie provinciali. "Così si mette a rischio accordo istituzionale"

Il Capogruppo PD Consiglio Provinciale, Giuseppe Antonio Ruggiero, interviene con decisione sulla scelta della Provincia di Benevento di procedere con un bando per lavori di manutenzione della rete stradale, che prevede impegni di spesa addirittura fino al 2026 e 2027.

“I consiglieri provinciali – sottolinea Ruggiero – sono stati completamente esautorati dal processo di programmazione degli interventi. È inaccettabile che si assumano decisioni di tale portata senza un confronto istituzionale e, soprattutto, senza alcuna condivisione con chi rappresenta i territori”.

“In questo modo - rimarca Ruggiero -, ovvero vincolando già da ora risorse su annualità future significa – spiega il consigliere –condizionare pesantemente la libertà di scelta delle amministrazioni che verranno, limitando ogni possibilità di pianificazione autonoma e responsabile”.

Alla luce di questa situazione, Ruggiero annuncia di aver chiesto un incontro urgente al Presidente della Provincia per un chiarimento immediato: “Se la richiesta non sarà accolta o si dovesse procedere ugualmente con l’accordo di programma – conclude – il gruppo del PD non parteciperà ai lavori del prossimo Consiglio Provinciale, considerando conclusa la stagione dell’accordo istituzionale fin qui portata avanti”.