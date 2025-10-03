La polizia municipale nei quartieri per ricevere segnalazioni dai cittadini Ad ottobre a Santa Colomba il 6, Santa Maria degli Angeli il 13, San Vitale il 20 e Mellusi il 27

Si arricchisce di altri quattro appuntamenti il progetto di prossimità “La Polizia Municipale nei Quartieri”, gli uffici itineranti dei caschi bianchi saranno presenti nel mese di ottobre a Santa Colomba il giorno 6, Santa Maria degli Angeli il giorno 13, San Vitale il giorno 20 e zona Mellusi Atlantici il giorno 27, sempre dalle ore 09.00 alle 12.00.

Grazie all’attivazione dei nuovi uffici mobili nei quartieri di Benevento, gli agenti di Polizia Municipale formati in sicurezza urbana, decoro e polizia di prossimità, saranno a disposizione dei cittadini con una postazione mobile, visibile e facilmente accessibile, per: raccogliere segnalazioni e istanze; ricevere denunce; fornire informazioni utili su mobilità, sicurezza e decoro urbano; instaurare un dialogo diretto e costante con la comunità.

Il servizio è iniziato lunedì 8 settembre nel Quartiere Ferrovia, per poi proseguire in maniera itinerante in altri quartieri della città, dove si sono registrate decine di richieste e segnalazioni dai temi più svariati: dalle richieste di pulizia del verde pubblico a segnalazioni di cani abbandonati fino alla carenza di segnaletica stradale, oltre a segnalazioni che l’ufficio di Polizia Giudiziaria sta vagliando.

«Con questa iniziativa – dichiara il Comandante della Polizia Municipale Dott. Giuseppe Vecchio – vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e assicurare una presenza più capillare nei luoghi della vita quotidiana. L’ufficio mobile è uno strumento innovativo e concreto, pensato per rendere più immediato l’ascolto delle esigenze della comunità e più rapida la risposta in termini di sicurezza, vivibilità e rispetto delle regole».