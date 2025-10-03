Benevento si mobilita per Gaza: corteo lungo il centro In centinaia i manifestanti che hanno partecipato esprimendo solidarietà alla Sumud Flottilla

Benevento si mobilita compatta per Gaza. Centinaia i manifestanti che questa mattina hanno partecipato sfilando in strada: da Piazza Colonna a Piazza Santa Sofia.

“Una risposta straordinaria – ha spiegato il segretario Cgil Benevento, Luciano Valle – che dimostra l'impegno dei lavoratori e l'assenza delle istituzioni. Una risposta trasversale a chi resta indifferente e che ha unito studenti, pensionati, associazioni, attivisti. La Flottilla è stata bloccata e il nostro Governo è stato in silenzio, anzi ha accusato i lavoratori di fare il weekend lungo. E' una battaglia che proseguirà con una manifestazione nazionale il prossimo 25 ottobre a Roma. C'è un grande lavoro da fare e non ci tireremo indietro”.

Non l'unico momento per il capoluogo sannita.

“Siamo in piazza a Benevento dal 4 settembre a fianco della Sumud Flottilla – dettaglia Floriana Fragnito del Global moviment to Gaza Sannio e delegata regionale Usb – con una buona partecipazione anche dai centri della Provincia. Domani saremo anche alla manifestazione di Roma per fermare questo genocidio. Nonostante il maltempo ieri abbiamo promosso un presidio in piazza Orsini e da lì un corteo per raggiungere l'ospedale San Pio di Benevento aderendo ad un'iniziativa nazionale (di Digiuno Gaza – Flash mob luci per la Palestina) per ricordare tutti gli operatori sanitari assassinati vilmente in Palestina”.