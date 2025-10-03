Col braccio in una trivella, ferito un operaio in un cantiere dell'alta velocità L'incidente sul lavoro lungo la nuova tratta ferroviaria, l'uomo in codice rosso in ospedale

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi all'interno di uno dei cantieri allestiti per costruire la nuova tratta ferroviaria Napoli – Bari. È accaduto alla località Torrepalazzo di Torrecuso dove un operaio, di nazionalità nigeriana è rimasto gravemente ferito ad un braccio, sembra dopo essere rimasto incastrato nelle parti meccaniche di una delle trivelle che stanno eseguendo i fori per le palificazioni.

A far scattare l'allarme sono stati i colleghi di lavori. Sul posto sono accorse più squadre di vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Lungo e complesso il lavoro dei vigili del fuoco che hanno dovuto smontare parte del macchinario in maniera delicata e precisa prima di riuscire a liberare l'arto del malcapitato che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasferito in codice rosso in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover stabilire la dinamica dell'infortunio.