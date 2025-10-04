"Imprese Stellari 2025": il 7 ottobre al Teatro "De la Salle" la III edizione Riflettori puntati sulle eccellenze produttive territoriali

E’ in programma per martedì 7 ottobre, presso il Teatro De la Salle (ex palazzo De Simone), con inizio alle ore 18.30, la terza edizione dell’evento “Imprese Stellari”.

“Imprese Stellari” è un format ideato da Confindustria Benevento, allo scopo di celebrare le imprese, vere protagoniste della serata che, con il loro operato costante garantiscono occupazione e ricchezza.

Obiettivo dell’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, è quello di mettere in luce le eccellenze produttive territoriali che si contraddistinguono, grazie alla loro capacità creativa, alla

tenacia, alla resilienza, all’abilità di sollevarsi anche dopo le cadute.

Alla serata condotta da Fatima Trotta, interverranno il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, le imprese e numerose Autorità ed Istituzioni. Tra i vari premi è stato istituito un premio speciale che sarà conferito da BANCO BPM, sponsor dell’evento.