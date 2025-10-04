Addio a Punzo, il cordoglio di Mastella: "Geniale e lungimirante" "Le sue intuizioni furono spartiacque nell'economia del Sud"

"Gianni Punzo è stato uno dei protagonisti assoluti dell'economia meridionale e non solo. L'apporto geniale e lungimirante allo sviluppo del Mezzogiorno di questo imprenditore illuminato resterà nella storia. L'intuizione del Cis di Nola negli anni '70, che diventò rapidamente il crocevia del commercio all'ingrosso, resta un evento spartiacque della storia economica del Mezzogiorno: dimostrò che si potevano creare lavoro e ricchezza anche al Sud, con investimenti intelligenti", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Avevo il privilegio di essere suo amico. Ai tempi d'oro di Ferlaino, eravamo insieme nella dirigenza di un Napoli leggendario. Napoli, la Campania e il Paese perdono un grande imprenditore e un uomo probo. Massima vicinanza umana ai suoi familiari", conclude Mastella.