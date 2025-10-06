Asl Benevento: si presenta la nuova campagna vaccinale

L'incontro con il direttore generale Tiziana Spinosa, il sindaco Mastella e il presidente Milano

Benevento.  

Venerdì prossimo, 10 ottobre alle ore 9, presso il Dipartimento di Prevenzione in via Mascellaro, sarà presentata la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026. All’incontro saranno presenti il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, il Presidente del Comitato dei Sindaci della Provincia,  on. Clemente Mastella e il Presidente dell’Ordine dei Medici, Luca Milano.

"La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale di prevenzione. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ridurre il rischio di complicanze e contribuire a limitare la diffusione del virus, soprattutto tra le persone più fragili. Il vaccino è offerto gratuitamente a persone con età pari o superiore a 60 anni; bambini dai 6 mesi ai 6 anni; donne in gravidanza; soggetti di qualsiasi età con patologie croniche o condizioni di rischio; operatori sanitari e sociosanitari; caregiver e familiari di persone ad alto rischio; ospiti e personale delle strutture residenziali".

Durante l’incontro sarà distribuito materiale informativo e sarà lanciato lo slogan “Sannio in salute”, che rappresenta l’impegno dell’ASL Benevento nella promozione della prevenzione, della medicina di prossimità e della tutela della salute della comunità.

"L’ASL Benevento invita tutti i cittadini appartenenti alle categorie indicate a rivolgersi ai servizi vaccinali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per aderire alla campagna".

