Benevento: Giubileo delle associazioni alla Basilica della Madonna delle Grazie Il programma delle celebrazioni

Sabato 18 ottobre 2025 a partire dalle ore 10 si terrà presso la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento il Giubileo del mondo delle associazioni. L'iniziativa è promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento, annesso alla Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia, dal CESVOLAB e dall'Associazione Auser Filo d'argento, ma - spiegano gli organizzatori - è aperto alle adesioni e alla partecipazione di tutti coloro che sono impegnati nella promozione dei valori e dell'impegno tipici dell'associazionismo e che quotidianamente si spendono, in diversi ambiti e contesti, per partecipare e contribuire allo sviluppo ed alla crescita sociale, costruendo valore.

Sabato 18 ottobre dalle ore 10 vi sarà il ritrovo dei partecipanti presso la sala del Centenario della Basilica della Madonna delle Grazie ed una presentazione delle associazioni aderenti. A seguire alle ore 11.15 si svolgerà il breve pellegrinaggio delle associazioni, dall'inizio di Viale San Lorenzo alla Basilica della Madonna delle Grazie dove, alle ore 12.00, sarà celebrata la Santa Messa da P. Antonio Tremigliozzi.