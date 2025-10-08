Lotta tumore al seno: parola d'ordine prevenzione, la campagna Lilt Benevento Nei pressi della sede le strisce pedonali "in rosa"

Diverse giornate per le visite senologiche (il 9-14-21-24-25 e 28 ottobre) una giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico in collaborazione con l'associazione “Sannio Donna Odv” presso il palazzo della Prefettura di Benevento (il 12 ottobre), la presentazione della I raccolta di racconti brevi “dietro il sorriso” (riflessioni, testimonianze e ricordi di chi ha affrontato anche indirettamente la malattia oncologica) in collaborazione con “Teatri e culture aps” (il 14 ottobre) e l'avvio del progetto “Look good, feel better” con la onlus “La forza e il sorriso” (il 28 ottobre). E' in sintesi il calendario dell'ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno promosso dalla Lilt, associazione provinciale di Benevento e presentato questa mattina presso la sede di viale Martiri d'Ungheria.

Strisce pedonali in rosa: monito alla prevenzione

Una serie di iniziative messe a punto nell’ambito della campagna nazionale “LILT for Women-Nastro Rosa 2025” per sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della prevenzione del tumore al seno con l'obiettivo di diffondere la consapevolezza sui fattori di rischio modificabili e sull'importanza di una diagnosi precoce, attraverso una corretta informazione e controlli preventivi. Inoltre un'iniziativa particolare messa a punto con l'amministrazione comunale: sono state colorate di rosa le strisce pedonali in via Martiri d’Ungheria n.21, proprio di fronte alla sede LILT.

Febbraro "la prevenzione salva la vita"

“In Italia, nel 2024 sono stati registrati 56 mila nuovi casi di tumore al seno e una diagnosi nelle fasi iniziali significa una guarigione definitiva attraverso la chirurgia. In sostanza significa salvarsi la vita. Per cui il messaggio, da lanciare in modo forte e deciso, è che la prevenzione salva la vita”. Parte da qui il presidente della LILT di Benevento, l'oncologo Antonio Febbraro.

“Dobbiamo promuovere in maniera forte la cultura della prevenzione, sensibilizzando le donne a fare i controlli. Ma il tema della prevenzione riguarda tutti i tumori. Non solo controlli, però, è essenziale anche adottare stili di vita diversi che vanno da un'alimentazione corretta ad un'attività fisica giornaliera, e la lotta al fumo. Con queste azioni si potrebbe evitare circa il 40-45% dei tumori”.

Visite senologiche gratuite

Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'assessore al traffico Attilio Cappa. Durante la presentazione Febbraro ha chiarito “In questo ottobre rosa, dunque, terremo gli ambulatori aperti (prenotazioni per le visite senologiche gratuite, disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, telefonando al numero 0824-313799) ma metteremo in campo anche una serie di iniziative collegate. E i principali monumenti della città saranno illuminati di rosa”.