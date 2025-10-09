Criticità programma sviluppo rurale: Mastella scrive a De Luca Sulla chiusura del programma. Agricoltura è un asset prioritario dell'economia regionale

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto la seguente missiva al presidente regionale Vincenzo De Luca circa la chiusura del programma Psr (Programma di Sviluppo Rurale:

"Gentile presidente,come sa, l'agricoltura è un asset prioritario dell'economia regionale e in particolare delle aree interne. In queste ore, rappresentanti e sigle autorevoli del mondo dell'agricoltura mi hanno segnalato criticità importanti circa la chiusura del programma Psr Campania '14-'20. Attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) il Psr ha attivato investimenti complessivi per circa 3 miliardi di euro e ha rappresentato una leva di sostegno importante per il settore primario. Tuttavia alla chiusura del programma ci sono ancora circa 200 aziende campane, di cui la metà a Benevento, che si trovano in notevole difficoltà per completare la spesa ed i lavori nei termini previsti dal programma; di contro la Regione con recenti provvedimenti (DRD n. 494 del 05/09/2025 e DRD n. 500 del 08/09/2025), ha fissato al 15 ottobre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo senza sanzione; per le domande rilasciate tra il 16 ed il 31 di ottobre ha previsto la sanzione massima del 10% sull’intero contributo e la non ricevibilità per istanze rilasciate dopo questi termini; provvedimenti adottati in uno scenario dove, molte aziende risultano ancora in attesa dell’erogazione delle anticipazioni richieste, oppure, per problemi finanziari o legati alla conclusione dei lavori, non riescono a rispettare i termini indicati nei provvedimenti adottati. Provvedimenti che nei fatti, oltre a generare forte preoccupazione tra gli interessati, ha bloccato il sistema creditizio creando danno al danno. Per questi motivi è assolutamente necessario ed urgente che la Regione adotti provvedimenti finalizzati ad accompagnare le imprese in difficoltà alla chiusura dei progetti; questi provvedimenti debbono concretizzarsi nei seguenti atti:

1. Revoca immediata dei provvedimenti sanzionatori in essere;

2. Consentire alle imprese la spesa fino al 31.12.2025;

3. Consentire il trascinamento anche senza intaccare le risorse delle prossima programmazione, ma solo per date il tempo necessario per il completamento della documentazione necessarie per la presentazione del saldo finale ed inoltre (questione di non secondaria importanza) consentire agli uffici regionali di smaltire la mole di lavoro accumulato, che oggettivamente è complicato se non impossibile completarlo alla data del 31.12.2025.

Sono fiducioso che Tu comprenda l'importanza di soddisfare queste legittime istanze provenienti da questo cruciale comparto del mondo produttivo campano".

