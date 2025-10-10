Giornata nazionale sensibilizzazione tumore al seno: Sannio Donna in campo La Prefettura s'illumina di fucsia, ecco le iniziative dell'associazione per fare prevenzione

Domenica 12 ottobre, dalle ore 17,00, il palazzo della Prefettura si illuminerà di rosa fucsia in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore a seno metastatico.

Sannio Donna ODV, associazione di volontariato attiva da oltre venti anni nella lotta al tumore al seno, con la collaborazione della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed il patrocinio di Europa Donna, movimento internazionale che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore a seno, a cui Sannio Donna è aderente, ha organizzato un

evento di informazione e diffusione sulla patologia al seno metastatica, per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica e creare comunità intorno alle donne che ne sono affette.

Sannio Donna Odv: dgabezo lungo corso Garibaldi

Nei pressi della Prefettura, al Corso Garibaldi, sarà presente un Gazebo dove si potrà reperire materiale informativo ed ognuno, per le proprie competenze, potrà esprimere un pensiero a riguardo. In occasione della Giornata Nazionale, indetta tramite Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ottobre del 2020, in molte località d’Italia vengono illuminati siti e monumenti simbolicamente rilevanti, per "richiamare le istituzioni a rispondere alle istanze di tante migliaia di donne che chiedono continuità di cure, accesso alle innovazioni terapeutiche, risposte rapide da parte del sistema sanitario, perché sono pazienti, ma Pazienti fino a un certo punto".

"Se si ha veramente a cuore la difesa dei diritti delle donne - conclude la nota a firma della Presidente Sannio Donna ODV, Milena Pregnolato - forse questo è un’occasione per reclamarli a gran voce".