A Benevento la tappa conclusiva di Keep Clean and run for peace Il progetto di Comune e Asia

Si concluderà con l’arrivo a Benevento, il prossimo 30 ottobre, l’undicesima edizione della ‘Keep Clean and run for peace’, l’attività ecologica che combina corsa, percorsi in bici e camminata con la raccolta dei rifiuti. La città sarà la destinazione di arrivo della maratona che si snoderà in sei tappe, lungo la via Francigena, per un totale di 340 chilometri. L’Asia ed il Comune di Benevento, in linea con le numerose campagne informative volte a sensibilizzare la cittadinanza su una corretta raccolta differenziata e contro l’abbandono dei rifiuti, hanno aderito all’invito loro posto dall’ideatore dell’iniziativa, Roberto Cavallo, ex presidente di Aica ed ecorunner.

“Abbiamo aderito con convinzione – hanno dichiarato l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – ad una iniziativa nazionale che sposa in pieno i valori dell’Azienda e la sua mission. Le manifestazioni di questo genere non sono mai troppe quando si parla di tutela e sostenibilità ambientale. Nella nostra città sono tanti i cittadini ed i comitati che si prodigano volontariamente per la pulizia di spazi verdi e strade, e che crediamo parteciperanno con entusiasmo a questa giornata. La ‘Keep Clean and Run’ rappresenterà anche una vetrina per Benevento, per farne conoscere le sue bellezze e il virtuosismo in tema di rifiuti”. L’arrivo dei partecipanti alla maratona è previsto tra le ore 17-17,30 all’Arco di Traiano.