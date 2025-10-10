"Benevento LibrAria": pronta la terza edizione Il 13 ottobre, a Palazzo Paolo V, la presentazione

Lunedì 13 ottobre alle ore 12:00, presso la Biblioteca Comunale “Giuseppina Luongo Bartolini” a Palazzo Paolo V, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Benevento LibrAria”.

L’iniziativa, com’è noto, prevede eventi, incontri con gli autori, attività di sensibilizzazione alla lettura e alla cultura del libro, collaborazione istituzionale con i soggetti aderenti al Patto Locale per la Lettura, istituzioni scolastiche e altri soggetti istituzionali, enti, associazioni, fondazioni, in prospettiva di una fruizione integrata e diffusa del patrimonio culturale generativo di valore.

In occasione della presentazione, i nuovi aderenti sottoscriveranno, in quella sede, il Patto Locale per la lettura di Benevento - Rete “Benevento città che legge”.