Finanziato bypass stradale Serretelle-Appia-Tangenziale Ovest 3 milioni per decongestionare il traffico all'ingresso della Città

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello rendono noto che è stato finanziato, con decreto regionale, il progetto pari a 3 milioni di euro che permetterà la realizzazione della bretella di collegamento Serretelle-SS7 Appia-Tangenziale Ovest.

"E' un'opera di straordinaria importanza perché interviene su uno snodo stradale cruciale e decongestiona il traffico proprio nella strada d'ingresso alla città e nella interconnessione con l'Appia: avrà un doppio senso di marcia e una lunghezza di circa 2 km e sarà classificata come strada extraurbana secondaria di tipo C. Questo fondamentale bypass stradale collegherà contrada Serretelle alla Tangenziale Ovest con l’obiettivo principale di alleggerire il traffico sia in entrata che in uscita nei pressi del Centro Commerciale Buonvento, in località San Vito e migliorare la connessione stradale con il resto della città. Ringraziamo la Regione Campania per le risorse. Quest'Amministrazione cambia in meglio il volto della città", concludono il sindaco Mastella e l'assessore Pasquariello.