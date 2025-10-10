Career day 2025: l’Università del Sannio apre le porte alle aziende Dalle ore 10.30 nel Chiostro Palazzo San Domenico - Benevento

L’Università del Sannio si prepara ad aprire le porte al Career Day 2025, in programma il 14 ottobre, dalle 10.30, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, cuore storico dell’Ateneo. Un appuntamento che “ogni anno mette in contatto studenti, studentesse, laureati e laureate con il mondo del lavoro, creando un ponte concreto tra formazione e occupazione. All’edizione di quest’anno parteciperanno 55 aziende, attive in diversi settori, con oltre 500 posizioni

aperte. Sarà un’occasione per presentare il proprio curriculum, incontrare referenti aziendali, sostenere colloqui conoscitivi e scoprire le carriere offerte dalle imprese presenti. Le aziende, dal canto loro, potranno raccontare i propri percorsi di selezione e le competenze più richieste per entrare nei loro team”.

A rendere l’esperienza ancora più interattiva, l’app Unisannio Comunica: uno strumento che permette di consultare l’elenco delle aziende, esplorare i profili professionali ricercati e pianificare al meglio la propria giornata al Career Day.