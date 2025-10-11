Proteszione Civile. Io Non Rischio 2025": a Benevento torna campagna nazionale A piazza Roma l'iniziativa per far fronte a terremoti, alluvioni e rischio meteo idrogeologico

Domenica 12 ottobre 2025, dalle 16 alle 20, in Piazza Roma a Benevento, torna l’appuntamento con “Io Non Rischio”, la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, Reluis e le organizzazioni di volontariato.

Anche quest’anno i volontari di protezione civile saranno presenti in piazza per incontrare i cittadini, informare e sensibilizzare sui rischi naturali che interessano il nostro territorio — terremoto, alluvione e rischio meteo-idrogeologico — e per diffondere la cultura della prevenzione e della resilienza.

Durante il pomeriggio, sarà possibile: ricevere materiali informativi, scoprire come comportarsi prima, durante e dopo un'emergenza, conoscere da vicino l’impegno del volontariato di protezione civile.

“Io Non Rischio” non è solo uno slogan, ma un impegno concreto di cittadinanza attiva. La partecipazione consapevole di ognuno è fondamentale per ridurre gli effetti dei disastri naturali.

L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in centinaia di piazze italiane. A Benevento grazie alla sensibilità del Sindaco Clemente e del Consigliere delegato alla protezione civile Italo Barbieri in collaborazione con volontari vi aspettano numerosi per una giornata di informazione, dialogo e partecipazione attiva.

