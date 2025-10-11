Le Acli aderiscono al Giubileo delle associazioni sannite In programma a Benevento sabato 18 ottobre presso la basilica della Madonna delle Grazie

Le Acli provinciali di Benevento aderiscono al Giubileo del mondo delle associazioni in programma a Benevento sabato 18 ottobre 2025 presso la basilica della Madonna delle Grazie. Ad annunciarlo è la presidente provinciale Giovanna Pagliarulo. "Saremo lieti di partecipare, guidati e ispirati dai valori cristiani incarnati dalla nostra organizzazione. Al direttore, prof. Paolo Palumbo, e al ministro provinciale dei Frati Minori, padre Antonio Tremigliozzi, il nostro plauso e ringraziamento per aver promosso un così importante appuntamento per l'associazionismo sannita" affermano Giovanna Pagliarulo e Filiberto Parente, consigliere nazionale delle Acli. L'iniziativa, promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento, dal Cesvolab e dall'Associazione Auser Filo d'argento, è aperta alle adesioni e alla partecipazione di tutti coloro che sono impegnati nella promozione dei valori e dell'impegno tipici dell'associazionismo e che quotidianamente si spendono, in diversi ambiti e contesti, per partecipare e contribuire allo sviluppo ed alla crescita sociale, costruendo valore.

