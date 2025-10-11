Riapre il Teatro Libertà. Mastella "ancora una struttura restituita alla città" La struttura sarà la casa della danza ma ospiterà anche altre iniziative culturali

Riapre il Piccolo Teatro Libertà. Taglio del nastro per la struttura in via Santa Colomba 22 a Benevento, che tornerà a vivere attraverso “Danza e libertà” una coprogettazione di Ben Art Residenze Artistiche ETS e Comune di Benevento, volta alla gestione e riqualificazione del teatro attraverso l’arte della danza, della musica, del teatro e della lettura per la valorizzazione della Biblioteca Comunale, già esistente all'interno della struttura, patrimonio culturale e custodia del sapere.

“Proseguiamo nel lavoro di rinnovamento e riorganizzazione delle strutture teatrali della città” ha chiarito il sindaco Clemente Mastella alla manifestazione “in collaborazione con la compagnia di Carmen Castiello. Continuiamo ad aprire teatri che erano chiusi, a restituire beni sociali alla nostra comunità, in questo caso credo sia fondamentale l'aspetto sociale del progetto”.

“Un progetto nato proprio per recuperare questo luogo e per dare la possibilità ai ragazzi della nostra città di frequentarlo – ha aggiunto Carmen Castiello, direttrice della Compagnia di Balletto di Benevento -. È un'iniziativa strettamente legata alla danza: durante la settimana ci saranno i corsi per i ragazzi dai 14 anni in poi che vogliono affacciarsi al mondo del professionismo con la direzione artistica di Odette Marucci e Hassan Hawad. Durante i fine settimana abbiamo progettato opportunità per tutti con laboratori aperti di teatro, laboratori legati al fumetto, addirittura all'uncinetto. Ancora c'è la biblioteca comunale che continuerà a funzionare ogni sabato per due ore. Questo spazio sarà dunque un ponte per i ragazzi del quartiere e della città, attraverso la danza, la cultura e la bellezza”.

All'evento inaugurale anche Antonella Tartaglia Polcini e Attilio Cappa, rispettivamente Assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Benevento, l’architetto che ha seguito i lavori di ristrutturazione del Teatro Giovanna Panarese; il Maestro Giancarlo Sabatini che ha diretto il gruppo jazz del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento, insieme ai curatori artistici del Teatro Libertà.

E per l'inaugurazione si è tenuta una performance di danza, teatro e musica con la partecipazione della regista Linda Ocone dell’Associazione Culturale “Tecla” di Benevento.