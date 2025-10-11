Riapre il Teatro Libertà. Mastella "ancora una struttura restituita alla città"

Riapre il Piccolo Teatro Libertà. Taglio del nastro per la struttura in via Santa Colomba 22 a Benevento, che tornerà a vivere attraverso “Danza e libertà” una coprogettazione di Ben Art Residenze Artistiche ETS e Comune di Benevento, volta alla gestione e riqualificazione del teatro attraverso l’arte della danza, della musica, del teatro e della lettura per la valorizzazione della Biblioteca Comunale, già esistente all'interno della struttura, patrimonio culturale e custodia del sapere.
“Proseguiamo nel lavoro di rinnovamento e riorganizzazione delle strutture teatrali della città” ha chiarito il sindaco Clemente Mastella alla manifestazione “in collaborazione con la compagnia di Carmen Castiello. Continuiamo ad aprire teatri che erano chiusi, a restituire beni sociali alla nostra comunità, in questo caso credo sia fondamentale l'aspetto sociale del progetto”.
“Un progetto nato proprio per recuperare questo luogo e per dare la possibilità ai ragazzi della nostra città di frequentarlo – ha aggiunto Carmen Castiello, direttrice della Compagnia di Balletto di Benevento -. È un'iniziativa strettamente legata alla danza: durante la settimana ci saranno i corsi per i ragazzi dai 14 anni in poi che vogliono affacciarsi al mondo del professionismo con la direzione artistica di Odette Marucci e Hassan Hawad. Durante i fine settimana abbiamo progettato opportunità per tutti con laboratori aperti di teatro, laboratori legati al fumetto, addirittura all'uncinetto. Ancora c'è la biblioteca comunale che continuerà a funzionare ogni sabato per due ore. Questo spazio sarà dunque un ponte per i ragazzi del quartiere e della città, attraverso la danza, la cultura e la bellezza”.
All'evento inaugurale anche Antonella Tartaglia Polcini e Attilio Cappa, rispettivamente Assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Benevento, l’architetto che ha seguito i lavori di ristrutturazione del Teatro Giovanna Panarese; il Maestro Giancarlo Sabatini che ha diretto il gruppo jazz del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento, insieme ai curatori artistici del Teatro Libertà.
E per l'inaugurazione si è tenuta una performance di danza, teatro e musica con la partecipazione della regista Linda Ocone dell’Associazione Culturale “Tecla” di Benevento.