Alla Rocca dei Rettori incontro sulla nuova legge regionale delle aree protette Conclusioni affidate al vicepresidente Bonavitacola

Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 18, nella sala consiliare della Provincia, alla Rocca dei Rettori, si terrà un incontro dedicato alla nuova legge regionale sulle Aree protette, al governo degli enti di gestione e ai programmi di sviluppo dei territori.

All’iniziativa, promossa dal presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano, parteciperanno Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, Antonio Nicoletti responsabile Aree protette di Legambiente nazionale, Mino Mortaruolo, consigliere regionale, Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE, e Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

Le conclusioni saranno affidate a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente e assessore all’Ambiente della Regione Campania.

«La nuova legge rafforza il ruolo delle aree protette e offre agli enti parco una cornice più chiara per programmare e valorizzare il patrimonio naturale, con benefici concreti per le comunità locali» ha commentato Caturano, presidente dell’Ente Parco.

L’incontro sarà un’occasione di confronto sulle novità introdotte dal testo legislativo e sulle prospettive di sviluppo sostenibile dei territori.