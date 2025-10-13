Da Kharkiv a Benevento: il racconto del "Giubileo della Speranza" del Mean Domani alle 20 il racconto dell'esperienza affrontata

Centodieci attivisti italiani del MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta hanno trascorso tre giorni a Kharkiv, in Ucraina, per celebrare insieme alla popolazione locale il Giubileo della Speranza: un momento di profonda condivisione con un popolo martoriato dalla guerra, ma ancora capace di resistere, credere e sperare.

Tra loro anche Angelo Moretti e altri rappresentanti beneventani, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza concreta alla società civile ucraina, ai sacerdoti delle chiese locali e agli amministratori impegnati ogni giorno nella ricostruzione materiale e spirituale delle proprie comunità.

Martedì 14 ottobre alle ore 20.00, presso la sede di Civico22 in piazza Mazzini 10 a Benevento, i protagonisti di questo viaggio racconteranno le loro esperienze in un incontro pubblico dal titolo “Giubileo della Speranza: da Kharkiv il racconto di un popolo che resiste”.

Sarà un dialogo a più voci per ripercorrere le storie di uomini e donne ucraine incontrate lungo il cammino, le loro sofferenze quotidiane e la loro straordinaria capacità di mantenere viva la speranza anche nel cuore del conflitto.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento di Civico22, che invita l’intera cittadinanza a partecipare.