Vincenzo Galdi nominato Fellow dell’American Physical Society Docente di ingegneria dell'università degli studi del Sannio

Il Prof. Vincenzo Galdi, ordinario di Campi Elettromagnetici presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, è stato nominato Fellow dell’American Physical Society (APS), una delle più prestigiose società scientifiche internazionali nel campo della fisica. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito della Division of Laser Science (DLS).

Il titolo di Fellow costituisce il più alto riconoscimento attribuito dall’APS ai propri membri e viene conferito ogni anno a non più dello 0,5% degli iscritti. Per il 2025 sono stati selezionati 149 nuovi Fellow, di cui cinque affiliati a istituzioni italiane.

La nomina premia i contributi scientifici del Prof. Galdi nello studio delle interazioni tra onde elettromagnetiche e materiali complessi, e nella progettazione di rivestimenti ottici a basso rumore termico per interferometri gravitazionali.

Fondata nel 1899, l’APS conta oggi oltre 50.000 membri in tutto il mondo ed è tra le principali organizzazioni dedicate all’avanzamento e alla diffusione della conoscenza in fisica. Nel corso della sua storia, tra i suoi Fellow numerosi Premi Nobel, tra cui Enrico Fermi, Richard Feynman e Kip Thorne.

In servizio presso l’Università del Sannio dal 2002, il prof. Galdi è laureato in Ingegneria Elettronica e dottore di ricerca in Elettromagnetismo Applicato presso l’Università di Salerno. Ha svolto attività di ricerca presso Boston University, California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas ed European Space Agency. È autore di oltre 200 articoli scientifici su riviste internazionali e di 13 brevetti. È socio fondatore dello spin-off universitario MANTID srl e della startup innovativa BioTag srl.

Il Prof. Galdi è inoltre Fellow dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e di Optica (già Optical Society of America), oltre che Senior Member della LIGO Scientific Collaboration (LSC).