Visite guidate gratuite nei luoghi della Soprintendenza Per tutto il mese di ottobre e nei primi fine settimana di novembre

Per tutto il mese di ottobre e nei primi fine settimana di novembre, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento propone un calendario di aperture straordinarie gratuite in alcuni dei suoi luoghi più suggestivi.

Le iniziative offriranno al pubblico l’occasione di visitare siti solitamente non accessibili, accompagnati dal personale della SABAP, attraverso brevi percorsi guidati gratuiti che metteranno in dialogo la memoria storica dei luoghi con i temi attuali della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il programma prevede l’apertura dell’Abbazia benedettina del Santissimo Salvatore di San Salvatore Telesino con il percorso all’Antiquarium di Telesia (sabato 25 ottobre, ore 9–13; sabato 8 e sabato 22 novembre, ore 17–21); del Parco Archeologico Appia Antica di Mondragone (sabato 18 ottobre, ore 9–13); e di Villa San Limato a Cellole (domenica 19 ottobre, ore 16–20).

Il Soprintendente Mariano Nuzzo ha dichiarato: “Ogni apertura straordinaria rappresenta un momento di incontro tra comunità e patrimonio. Restituire al pubblico siti di grande valore storico e paesaggistico, spesso poco conosciuti, significa rafforzare il legame identitario con il territorio e alimentare una consapevolezza condivisa del loro valore. Il nostro impegno è quello di unire tutela e fruizione, favorendo esperienze di visita inclusive, partecipate e sostenibili, affinché questi luoghi diventino occasioni di conoscenza e di crescita per tutti”.

Le aperture, a ingresso gratuito, sono realizzate con la collaborazione dei funzionari archeologi della SABAP, Andrea Martelli e Domenico Oione, e con il sostegno delle amministrazioni comunali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali che mette al centro la comunità locale e la sinergia con le istituzioni del territorio.

PROGRAMMA

San Salvatore Telesino Abbazia benedettina del Santissimo Salvatore

11 e 25 ottobre: dalle 9 alle 13

8 e 22 novembre: dalle 17 alle 21

Mondragone

Parco Archeologico Appia Antica 18 ottobre: dalle 9 alle 13

Cellole Villa San Limato

19 ottobre: dalle 16 alle 20