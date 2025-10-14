Campagna Nazionale "Ulivo": nel Sannio 900 Piantine per i Diritti dell’Infanzia Risultato più che positivo per la provincia di Benevento

La Campagna Nazionale Ulivo si è conclusa con esito più che positivo nel territorio della provincia di Benevento. Grazie a una vasta mobilitazione che ha coinvolto numerosi comuni sanniti, sono state cedute circa 900 piantine di ulivo. I fondi raccolti sono destinati a sostenere i programmi UNICEF per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo.

A nome di tutti i bambini cui giungeranno i sostegni economici, la presidente del Comitato provinciale Maria Buonaguro ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti i collaboratori, coordinati dall'instancabile volontaria Anna Mercurio.

Il successo della campagna risiede nella sua capacità di unire la comunità sannita intorno ai valori fondamentali promossi dall'UNICEF:

Diritto alla Salute e alla Nutrizione: Garantire vaccini, cure e alimentazione essenziale ai bambini più vulnerabili, in contesti di povertà e emergenza.

Diritto all'Istruzione e alla Protezione: Offrire un futuro di opportunità attraverso l'accesso all'educazione e proteggere i minori in zone di conflitto o ad alto rischio.

Promozione della Pace: Utilizzare l'ulivo, simbolo universale, per richiamare l'attenzione sull'urgente necessità di un ambiente pacifico, unica garanzia per la piena realizzazione dei diritti di ogni bambino.



Il Comitato ringrazia sentitamente per la collaborazione e il sostegno: il Comando Vigili del Fuoco Sezione di Benevento e l’Associazione Nazionale, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Benevento

la Misericordia S. Marco dei Cavoti, Misericordia Guardia Sanframondi, le Parrocchie coinvolte nell’iniziativa

la Casa per Anziani “Villa Elisa” (Apice), il Rotary Club Valle Telesina di Telese Terme, I Referenti UNICEF Territoriali dei Comuni di: Airola, Apice, Buonalbergo, Circello, Montefalcone in Valfortore, Montesarchio, Pietrelcina, Ponte, S. Leucio del Sannio, S. Marco ai Monti, S. Agata de' Goti, Le Amministrazioni comunali di: Frasso Telesino, Fragneto Monforte, Le Pro loco di: Arpaise, Baselice, Puglianello, Foglianise, Fragneto l'Abate, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio del Sannio, S. Nazzaro, S. Salvatore Telesino, S. Arcangelo Trimonte, I Forum giovanili di: Castelfranco in Miscano, Dugenta, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Pontelandolfo, S. Giorgio la Molara, S. Martino Sannita, Sassinoro, Torrecuso.

A chiusura dell'iniziativa, la past president Carmen Maffeo, attiva da oltre 40 anni al servizio del Comitato, ha voluto sottolineare il valore intrinseco della campagna: “Vorrei ricordare come UNICEF sia un premio Nobel per la pace fin dal 1965 e che continui a perseguire questo obiettivo soprattutto in tempi difficili come questi. È solo la pace che garantisce ai bambini di fruire dei propri diritti e crescere sereni preparandosi ad un futuro di garanzie. La tragedia di Gaza e di tante altre guerre toglie il futuro ai bambini di tutto il mondo. La piantina di ulivo che offriamo nella ricorrenza della festa dei nonni, è il simbolo di quella pace che tutti invochiamo e che può lenire il dolore di tante morti innocenti”.

Il Comitato provinciale UNICEF di Benevento ringrazia l'intera comunità sannita per aver piantato, con la sua generosità, le radici di un futuro migliore per l'infanzia globale.