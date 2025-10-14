Ponte 15 ottobre 2015: a 10 anni dall'alluvione Benevento celebra la rinascita Questa mattina presso il consorzio Asi la cerimonia di intitolazione

La capacità di risollevarsi e reagire, la solidarietà e l'impegno, la resilienza e la rinascita. E' sopratutto questo che si vuole celebrare ricordando la triste data del 15 ottobre 2015, quando la furia di acqua e fango invasero Benevento e il Sannio provocando tre vittime e danni ingentissimi per privati ed aziende. Il giorno della tragica alluvione ora dà il nome al ponte che con cui si entra nell'agglomerato industriale di Ponte Valentino, una delle zone più colpite e danneggiate. Un'intitolazione promossa dal Consorzio Asi e dal Comune di Benevento con una cerimonia che si è tenuta questa mattina alla presenza di numerose autorità e degli imprenditori che subirono quei devastanti eventi.

Mastella: parola d'ordine prevenzione

E sulla forza di rialzarsi si è soffermato il sindaco Clemente Mastella: “La grande resilienza dimostrata è tipica di noi sanniti. Abbiamo però voluto collegare il decimo anniversario dell'alluvione anche alle azioni di prevenzione in caso di calamità: non solo gli eventi alluvionali ma anche il rischio sismico. Parola d'ordine prevenzione, dunque, con costruzioni che siano all'altezza (ed è per questo che stiamo operando su tutte le scuole). Ringrazio anche gli imprenditori che dopo la tragedia seppero dimostrare solidarietà aiutando nella ricostruzione e l'impegno di quelli della nostra terra che si sono rialzati”.

Vessichelli: la tragedia ci ha fatto riscoprire il senso di comunità

Alla cerimonia introdotta dall'assessore all'Urbanistica del Comune di Benevento, Molly Chiusolo il presidente del Consorzio Asi, Domenico Vessichelli ha chiarito “Nell'ambito della riorganizzazione dell'assetto stradario, il Consiglio Generale dell'ASI con il Comune, ha ritenuto intitolare questo ponte agli eventi dell'unione del 15 ottobre 2015. Credo che sia fondamentale come testimonianza e come memoria di quegli eventi sciagurati che hanno portato tantissimi danni ma dimostrato anche la capacità di rialzarsi da quella tragedia che ci ha praticamente colto alle spalle. Una rinascita arrivata grazie all'impegno della classe operaia e degli imprenditori.

Un momento importante che ha sottolineato il senso di comunità. Tanto è stato fatto – ha poi concluso - anche in termini di prevenzione: con il rafforzamento degli argini e i piani appositi ma resta fondamentale il monitoraggio dei fiumi”.