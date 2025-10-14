Lavori Alta velocità: 24 ore di interruzione idrica tra giovedì e venerdì In alcune zone dei comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso, dalle 16 alle 16 del giorno successivo

I lavori sulla nuova linea ferroviaria e le interferenze con l’Acquedotto Campano (DN500 - IN611 e IN612) rendono necessari alcuni lavori sulla rete idrica, disposti dalla Regione Campania. Gesesa ricorda dunque che l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in diverse zone dei comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso:

dalle ore 16:00 di giovedì 16 ottobre alle ore 16:00 di venerdì 17 ottobre 2025

Le zone interessate per il Comune di Benevento

Quartiere Capodimonte (incluso Ponte Valentino – ASI – fino a contrada Saglieta)

Contrade: Coluonni, San Cumano, Nord (incluse Francavilla, Bonavita, Imperatore, ecc.)

Zone: Torre Palazzo, San Vitale, Olivola, Sant’Angelo a Piesco, San Liberatore, Monteguardia

Distretti e vie principali: Via Avellino, Piazza Risorgimento, Corso Garibaldi (parte alta), Viale Atlantici, Viale Mellusi, Meomartini, Pacevecchia, e relative traverse

Contrade Cancelleria e Piano Cappelle: solo eventuali cali di pressione in caso di alto consumo.

Stop all'erogazione, inoltre, in tutto il territorio del Comune di Ponte escluse: ASI, Zona Piana, Via San Dionigi, Via Francigena; per il Comune di Torrecuso Zona industriale di Torre Palazzo.

Autobotti disponibili- Uso potabile

Benevento – Presidi fissi (attivi h24 dalle 16:00 del 16/10 alle 16:00 del 17/10):

* Piazza Risorgimento (area mercato)

* Via Benito Rossi

* Capodimonte – parcheggio Chiesa San Giuseppe Moscati

* Pacevecchia – Via A. Gramsci

* Perrillo – presso campo calcetto (16/10: 19:00-21:00; 17/10: 12:00-14:00)

Ponte

Autobotte in presidio fisso presso campo sportivo comunale (16/10 ore 16:00 – 17/10 ore 16:00)

Torrecuso

Autobotte presso Cinema Multisala di Torrepalazzo (16/10: 20:00-22:00 | 17/10: 12:00-14:00)

Dopo il ripristino dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità: si tratta di un effetto normale dovuto al movimento dei sedimenti, non compromette la qualità dell’acqua.