Presentata Easyvia: tecnologia per il monitoraggio delle condizioni stradali Per migliorare la sicurezza, il comfort e le condizioni stradali

Presentata questo pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo Mosti l'adozione da parte del Comune di Benevento della soluzione, la tecnologia innovativa per il monitoraggio intelligente delle condizioni stradali e la gestione ottimizzata della manutenzione urbana.

Easyvia, com’è noto, è una startup che opera in ambito smart city con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, il comfort e le condizioni stradali attraverso una soluzione tecnologica innovativa e proprietaria che fa leva su un approccio scalabile e data-driven in grado di identificare, caratterizzare e gestire l'intero ciclo di vita delle anomalie del manto stradale

“Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - segna un passo concreto verso una gestione più efficiente, efficace e sostenibile delle infrastrutture cittadine, migliorando al contempo la sicurezza e il comfort di guida dei cittadini. Aspetti quest’ultimi a cui come Amministrazione teniamo particolarmente e su cui da tempo stiamo investendo pur dovendoci confrontare, come tutti i Comuni, con la ristrettezza delle risorse finanziarie a disposizione.”

“Con l’adozione di Easyvia – ha aggiunto l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello - il Comune di Benevento si pone all’avanguardia nell’utilizzo di tecnologie innovative per la gestione del territorio, dimostrando una chiara visione verso una mobilità urbana più sicura, intelligente e sostenibile. Il contratto avrà una durata di 12 mesi per un costo in via promozionale di 20.000 euro. Abbiamo inoltre stipulato una convenzione tra Comune, Easyvia ed Asia per l’installazione dei nostri sensori sui loro mezzi”.

“Siamo ben lieti – ha dichiarato l'amministratore di Asia Donato Madaro – di poter dare, con i nostri mezzi, un aiuto concreto nel miglioramento della gestione delle infrastrutture cittadine. Il tutto nell’ottica di massima collaborazione possibile tra istituzioni che lavorano costantemente per rendere la città di Benevento più vivibile, tecnologicamente efficiente e moderna.”

“La soluzione che abbiamo proposto al Comune di Benevento – ha infine spiegato l'amministratore unico di Easyvia Alessandro Guerrero - fa leva su sensori intelligenti e a basso costo vengono installati su veicoli tradizionali che in real-time sono in grado di inviare alla piattaforma digitale Easyvia le informazioni delle anomalie identificate. A partire da questi dati, la piattaforma Easyvia è in grado quindi di suggerire le zone più critiche su cui intervenire, stimare i costi degli interventi di manutenzione ed offrire una serie di report per monitorare nel tempo l'operato della manutenzione stradale.”