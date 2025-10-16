La Provincia di Benevento aderisce al partenariato per due D.M.O. Lombardi: "Necessario che il Sannio affermi in modo unitario la propria identità turistica"

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha dichiarato l’adesione di partenariato alla costituzione della Destination Management Organization (D.M.O.), i nuovi strumenti di intervento nelle politiche turistiche per il territorio istituite dalla Regione Campania.

Il Presidente Lombardi ha sottolineato di aver condiviso la posizione con i rappresentanti degli altri Soggetti sovracomunali e cioé il Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone, ed il Presidente dell’Ente Parco del Taburno-Camposauro, Costantino Caturano.

Allo stato, alla Provincia è stata richiesta la condivisione formale di due D.M.O.: 1) quella del Sannio Matesino dell’area delle Valli Telesina, del Titerno, del Tammaro, del Fortore, del Volturno e dell’Isclero, promossa dall’Associazione Sannio Smart Land e dal GAL Titerno S.C. aR.L r quella Destination Management Organization (D.M.O.) Sannio, Innovativo, Turistico, Sostenibile (SITUS) guidata dalla Città di Benevento e dall’ASI, da Confindustria e dal Patto Territoriale.

Entrambi i protocolli d’intervento, elaborati dai Soggetti pubblici e privati che li hanno promossi, secondo Lombardi, sono coerenti con le Linee Guida approvate dalla Regione Campania e, presentano i requisiti formali e sostanziali richiesti in quanto intendono perseguire la valorizzazione delle aree comunali e territoriali in ciascuna ricomprese: dunque, sono meritevoli della definitiva approvazione da parte degli Organi regionali e d’altra parte, ha osservato Lombardi, la Provincia, quale ente sovracomunale, interviene per la valorizzazione dell’intero territorio amministrato e, in tale ottica, intende dare il proprio contributo istituzionale e tecnico per rafforzare la qualità e l’attrattività dell’offerta turistica del Sannio tutto, nella convinzione che la collaborazione pubblico-privato rappresenti la leva fondamentale per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico del territorio – come del resto contemplato nelle Linee Guida regionali.

Pertanto, Lombardi ha auspicato che la partecipazione a livello di partenariato della Provincia alle due proposte di D.M.O. possa portare alla futura costituzione di una sola D.M.O. unitaria quale strumento in grado di abbracciare l’intero territorio provinciale, pur nella salvaguardia delle peculiarità e originalità esclusive presenti nelle realtà comunali, al fine di rappresentare in maniera coesa l’identità territoriale e di massimizzare le opportunità offerte dalle Linee Guida regionali e dai bandi di finanziamento. Lombardi ha così concluso la sua dichiarazione di commento: «è necessario che il Sannio affermi in modo unitario la propria identità turistica".