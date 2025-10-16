Riconferma Marino ordine Agronomi: i complimenti della Comunità montana Fortore Spina: "Per noi rappresenta motivo di orgoglio"

Il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina con gli assessori Giuseppe Addabbo (vicepresidente) e Gianfranco Mottola, "esprime i più vivi complimenti e le più fervide congratulazioni, oltre ai migliori auguri di buon lavoro, al riconfermato presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Benevento, Angelo Marino ed al nuovo Consiglio provinciale eletto nei giorni scorsi.

"Per noi rappresenta motivo di orgoglio, rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al riconfermato presidente Angelo Marino che è anche sindaco del comune di San Marco dei Cavoti, nonché componente del Consiglio Generale della nostra Comunità Montana del Fortore e già presidente regionale del FODAF Campania. Un sentito augurio di buon lavoro va a tutti i componenti eletti nel Consiglio provinciale ed a tutti i collaboratori. L'ODAF - conclude Zaccaria Spina - svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio, e la sua guida è essenziale per garantire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse agricole naturali e forestali".