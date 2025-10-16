Lunedì 20 ottobre riapre il parcheggio presso l'ex caserma Guidoni a Benevento

Sono stati completati i lavori per il parcheggio automatizzato nel cortile interno della ex Caserma Guidoni di Benevento. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha promosso anche la riconsegna alla cittadinanza di questo spazio nel corso di una Cerimonia fissata per le ore 16.30 di lunedì 20 ottobre 2025 presso l’ingresso del grande complesso immobiliare al Viale degli Atlantici.
Il Programma prevede gli interventi di: Ennio Ricci, Presidente del Tribunale di Benevento Gianfranco Scarfò, Procuratore della Repubblica di Benevento Clemente Mastella, Sindaco di Benevento - Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento -Raffaela Moscarella, Prefetto di Benevento