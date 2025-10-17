C'è il focus: "Recidiva Zero: un viaggio attraverso la Legge Smuraglia" Lunedì 20 ottobre alla Rocca dei Rettori

"Recidiva Zero: un viaggio attraverso la Legge Smuraglia": è il titolo dell'incontro di sensibilizzazione sul reinserimento sociale e sui benefici normativi e fiscali previsti dalla Legge n. 193/2000.

Un momento di confronto e approfondimento promosso dal Garante dei Detenuti della Provincia di Benevento, in collaborazione con la Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private della libertà, alla Rocca dei Rettori di Benevento, lunedi 20 ottobre alle ore 10. L'iniziativa intende fare luce sulla Legge Smuraglia (L. 193/2000), norma che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'inclusione socio-lavorativa dei detenuti, grazie alla promozione del lavoro come strumento di rieducazione e alla previsione di incentivi fiscali e contributivi per le aziende coinvolte.

Programma e interventi

Saluti istituzionali affidati a Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, introduzione ai lavori: Patrizia Sannino, Garante dei Detenuti della Provincia di Benevento, contributi di rilievo nazionale e territoriale:

Samuele Ciambriello, Portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti Territoriali; Donato De Marco, Presidente dell'associazione Gramigna APS; Emilio Minunzio, Consigliere del CNEL; Letizia Rillo, Presidente del CAR (Coordinamento Associazioni e Reti); Nico Salomone, Presidente della Camera Penale di Benevento.

Focus su sfide e opportunità legate alla piena attuazione della Legge Smuraglia

Il convegno rappresenta un'occasione significativa per affrontare, in un'ottica interistituzionale e multidisciplinare, le sfide e le opportunità legate alla piena attuazione della Legge Smuraglia e alla costruzione di percorsi efficaci di reintegrazione nella società. L'evento è realizzato con il contributo di: Rotary Club Benevento, Rotaract Club Valle Telesina, Camera Penale di Benevento, International Inner Wheel - Distretto 210, CNEL, Gramigna APS.