Ospedale San Pio: open day dedicato alla sclerodermia Martedì 21 ottobre consulenze e visite gratuite

Martedì 21 ottobre l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale sulla Sclerodermia.

Si tratta di una malattia multiorgano particolarmente invalidante che colpisce prevalentemente il genere femminile e che comporta la necessita` di cure e assistenza continua.

Presso gli ambulatori della Reumatologia al piano terra del Padiglione Rummo, saranno effettuate visite gratuite a cura della UOC Reumatologia, sia per coloro che presentano il Fenomeno di Raynaud sia per chi presenta fenomeni vasospastici alle mani.

Da trent’anni GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia – e` attivo nel sostegno alla Ricerca e ai pazienti.

Ogni anno, GILS organizza la giornata del Ciclamino con l’obiettivo di fare prevenzione. Il ciclamino e` il fiore simbolo dell’Associazione e, da sempre, la Giornata del Ciclamino rappresenta un momento significativo della vita associativa.

Diagnosticare in tempo la malattia e` fondamentale e proprio per questo, in centri ospedalieri di eccellenza, saranno effettuate le capillaroscopie, un esame non invasivo ma fondamentale per intercettare i primi sintomi della malattia.

Le consulenze saranno effettuate martedì 21 ottobre dalle ore 09.00 alle 12.00 a cura della UOC Reumatologia presso gli ambulatori del Padiglione Rummo .

“L’attenzione alle malattie rare, è sempre alta. Conoscere significa prevenire.

Aderiamo a questa iniziativa di prevenzione, perché solo grazie alla diagnosi precoce i medici possono, in alcuni casi, limitare l’avanzare della malattia migliorando l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti” afferma il direttore Generale Maria Morgante.

Per prenotazioni chiamare al numero telefonico 0824/57208, lunedi’ 20 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.30