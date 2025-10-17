I lavori durante lo stop idrico hanno permesso anche interventi migliorativi L'ad di Gesesa Rubbo: abbiamo cominciato anche ad allacciare le nuove condotte a quelle esistenti

Lavori conclusi in anticipo e manovre di apertura della rete idrica avviate prima del previsto sia nella città di Benevento che a Ponte ed a Torrepalazzo.

E' ormai alle spalle lo stop idrico programmato in città e in alcuni centri del Sannio per bypassare le interferenze tra le opere accessorie per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta velocità Napoli–Bari e la condotta dell’Acquedotto campano Dn500.

Una interruzione che ha permesso anche interventi migliorativi del servizio come chiarisce l'amministratore delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo: “L'interruzione si è resa necessaria perché andavano installati dei pezzi speciali con una pressione adeguata alla pressione di esercizio della condotta del Biferno. Fino ad ora la condotta ha lavorato con pressioni non al massimo possibile, quindi oggi è stato fatto un intervento risolutivo con cui si è risolta definitivamente l'interferenza”.

Non ci saranno dunque altri stop per il cantiere dell'Alta Velocità “Da ciò che ci risulta – aggiunge Rubbo - erano quattro le interferenze su cui bisognava intervenire: ad aprile 2025 ne abbiamo sistemate due, oggi le altre due, quindi credo che abbiamo terminato”.

In più sono stati effettuati ulteriori interventi per le condotte cittadine: “Gesesa nella città di Benevento sta installando sette chilometri di condotta nuova per poi abbandonare le vecchie, attualmente in uso. Abbiamo approfittato dell'interruzione di questa notte per iniziare a fare delle interconnessioni tra le condotte vecchie e le nuove”.

