Lavori strade in valle Caudina e Vitulanese: manutenzioni straordinarie Strada provinciale n. 122 Sant'Agata de' Goti - Durazzano e Provinciale 144 Tocco Caudio

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che è stata ultimata la procedura di gara per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della Strada provinciale n. 122 Sant'Agata dè Goti - Durazzano per un importo di Euro 100mila, 1° lotto di un intervento di più vasta portata in corso di definizione. Il 03 marzo scorso con Delibera del Presidente fu approvato un primo programma di intervento avendo a disposizione 100mila Euro sul Bilancio provinciale e fu quindi avviata la procedura di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori che è stata ora ultimata. E’ presumibile, pertanto, che, ultimati i necessari accertamenti amministrativi di competenza dell’ANAC, i lavori possano iniziare entro il mese di novembre.

Dall aProvincia, inoltre spiegano che è stato consegnato anche il cantiere dei lavori per la Strada provinciale n. 144 che attraversa il territorio di Tocco Caudio e consente il collegamento con i comuni limitrofi di Campoli M.T., Cautano, Vitulano, Foglianise per un importo di 95mila Euro.