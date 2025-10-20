Nuovi agenti alla casa circondariale di Capodimonte In arrivo dieci donne e tredici uomini, Marcello: grazie dipartimento Amministrazione penitenziaria

In arrivo nuovi agenti di Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Benevento. Ad annunciarlo è il direttore della struttura Gianfranco Marcello.

“Con la conclusione del 185esimo corso allievi della Polizia Penitenziaria – si legge in una nota - 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, in questa Casa Circondariale si verificherà l’arrivo o la stabilizzazione di 23 agenti (10 donne e 13 uomini) grazie al piano di mobilità collegato al Corso stesso. Queste nuove unità potranno alleviare, almeno in parte, le sofferenze che la Polizia Penitenziaria vive ogni giorno nell’espletamento delle proprie fondamentali funzioni che rinvengono da un lato nel controllo della criminalità e, dall’altro, nella offerta di reinserimento e riabilitazione per chi guadagna questa opportunità tramite il proprio impegno emendando così la lacerazione prodotta dal reato nel tessuto sociale così come indicato dalla nostra Legge Fondamentale; funzioni che vengono mirabilmente condensate nel motto che campeggia nello stemma del Corpo "Despondere spem munus nostrum".

La Direzione ringrazia “il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e le Autorità che hanno raccolto il grido di dolore della Polizia Penitenziaria di Benevento".