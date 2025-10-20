Atmosfera medievale a Melizzano con lo stile targato Jean Louis David Gabriele La Fortuna, con la collega Lucia Bertone, ha curato le acconciature del corteo storico

Storia, fascino e stile. E' quanto ha decretato il successo dell'appuntamento in scena a Melizzano, nel Sannio, che con 'Domenica medievale al Borgo' ha ripercorso la propria storia. “Grazie alle associazioni ViviSannio e Ad Opera d’Arte, impegnate nella valorizzazione del territorio, nasce quest'evento che celebra la storia, i sapori e le tradizioni di Melizzano” ha chiarito il sindaco del centro sannita, Francesco Galietta. “In primo piano la promozione del territorio e dei nostri prodotti tipici perseguendo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che punta allo sviluppo turistico del nostro territorio”.

La manifestazione

L’iniziativa mira anche a far conoscere e rievocare la storia millenaria del paese, attraverso la memoria delle antiche famiglie nobiliari che hanno abitato e continuano a vivere il borgo tramite i loro discendenti.

Durante la giornata le vie di Melizzano, infatti, sono state animate da musica medievale, artisti di strada, un mercatino artigianale e stand gastronomici con piatti tipici locali, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel tempo.

Momento clou il corteo storico con la sfilata, per le strade del centro, delle famiglie storiche del paese: i Caracciolo, i Procaccini, i Bellucci e la famiglia Boscia, tutte rappresentate in abiti d’epoca fedelmente ricostruiti.

Acconciature del corteo storico curate da Gabriele La Fortuna del brand Jean Louis David Benevento

Onde morbide, intrecci impreziositi da foglie, nastri e perle hanno contribuito a far rituffare il pubblico nel Medioevo grazie alle acconciature sapienti curate da Gabriele La Fortuna del brand Jean Louis David Benevento (salone Corso Garibaldi 91/93) con la collega Lucia Bertone di Melizzano.

“E' stato estremamente emozionante curare le acconciature dei figuranti del corteo storico di Melizzano – ha chiarito Gabriele La Fortuna -. E' sempre un'emozione pettinare le ragazze e, a rendere ancor più speciale il lavoro, ha sicuramente influito un borgo bello come Melizzano. Partecipare ad eventi che riuniscono la comunità ci fa sentire sempre vivi e attivi sul territorio come brand”.

E dunque un tuffo nel tempo “La preparazione è sempre un momento impegnativo – ha proseguito La Fortuna -. Abbiamo ricercato un percorso di estrema naturalezza, il giusto carattere tra movimento e onde per far rivivere l'atmosfera di parecchi anni fa”.

E a curare le acconciature, con Gabriele La Fortuna, l'hair stylist di Melizzano Lucia Bertone. “Con Gabriele abbiamo realizzato delle belle acconciature medievali e questo ritorno al passato per me è sempre fonte di emozioni. Chiaramente nel Medioevo c'erano acconciature molto semplici, non c'era sfarzo e dunque abbiamo rispettato quello stile”.