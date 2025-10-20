Ponte commemora il carabiniere medaglia d'oro Vaccarella Nel 55° anniversario della morte

Questa mattina, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 55° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile "alla memoria". Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, dopo essere intervenuto insieme a un collega per fermare un furto segnalato nei pressi di un’abitazione fuori dal centro abitato. Il suo eroico sacrificio gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica, a testimonianza del suo coraggio e della dedizione al dovere.

Alla commemorazione hanno preso parte le Autorità civili e militari locali, nonché rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. La cerimonia ha visto la presenza commossa dei figli del decorato. Momento centrale dell’evento è stata la Santa Messa celebrata presso la Chiesa di Santa Generosa, officiata da S.E. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant’Agata de Goti-Telese, insieme a Don Ionut Pirtac, parroco della Chiesa di Santa Generosa e al Cappellano militare dei Carabinieri, Don Salvatore Varavallo. Al termine della funzione religiosa, le Autorità si sono recate al cimitero di Ponte, dove il Sindaco Antonello Caporaso e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Colonnello Enrico Calandro hanno effettuato la deposizione di una corona sulla tomba dell’Appuntato Vaccarella, unitamente ai familiari del Decorato, cui è seguita l’esecuzione del “silenzio d’ordinanza” in onore dei caduti a cura del trombettiere del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

Prima della Santa Messa, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte, si è svolta la seconda edizione della borsa di studio istituita dalla Famiglia Vaccarella in favore degli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Sei ragazzi sono stati premiati per i loro elaborati sul tema “Insieme per la legalità... si vince”. Questo gesto simbolico si propone di promuovere tra i più giovani i valori di legalità e giustizia che l’Appuntato Vaccarella ha incarnato con il suo sacrificio. La comunità di Ponte, unita nel ricordo del suo illustre concittadino, ha rinnovato con solennità l’impegno a tenere vivi gli ideali di coraggio e dedizione al servizio dello Stato che Vittorio Vaccarella ha rappresentato.