Flavian Basile tra i 100 Manager 2025 di Forbes Italia Premiato tra le figure più influenti della nuova leadership italiana

Flavian Basile, architetto e fondatore dello studio OFFTEC e Presidente di MEDIL, è stato selezionato da Forbes Italia tra i 100 Manager del 2025, un riconoscimento assegnato ogni anno ai leader capaci di ridefinire i confini

della leadership contemporanea. La classifica, pubblicata dal magazine pochi giorni fa, individua personalità provenienti da diversi ambiti – dall’industria all’innovazione, dalla finanza alla cultura – che si sono distinte per visione strategica, impatto e capacità di guidare il cambiamento.

Per Basile, il riconoscimento arriva in un anno cruciale, che lo ha già visto protagonista sulla scena internazionale con progetti premiati nei più autorevoli contesti di architettura e design: da Piazza Duomo (International Architecture Award e DNA Paris Design Award) alla selezione tra i Europe 40 Under 40, che lo colloca tra i migliori giovani architetti europei del momento.

Ma è soprattutto il suo modo di intendere la leadership ad aver attirato l’attenzione di Forbes: un approccio che mette al centro l’innovazione culturale, la responsabilità sociale e la capacità di visione nei territori più complessi. Alla guida di OFFTEC, Basile ha promosso una pratica progettuale multidisciplinare, radicata nel Sud Italia ma capace di operare su scala nazionale e internazionale, mantenendo sempre forte il legame tra architettura, paesaggio e valore pubblico. Non ultima, infatti, la sigla di un accordo di partnership con CCDI Group di Shanghai e l’apertura di OFFTEC CHINA. “Questo riconoscimento di Forbes è prima di tutto un incoraggiamento a continuare a costruire. - le parole di Flavian Basile - Non credo nelle classifiche come traguardi, ma come tappe di un percorso fatto di responsabilità, lavoro di squadra e capacità di visione. Innovare, oggi, significa saper tenere insieme industria, territorio e cultura, trasformando le idee in valore concreto per le persone e per il Paese. Da Benevento al mondo, il mio impegno resta lo stesso: dimostrare che anche da un territorio periferico si può guidare il cambiamento e competere con le migliori realtà internazionali. È così che si costruisce il futuro: un progetto, una squadra, una visione alla volta”.