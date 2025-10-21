City Vision, l'assessore Pasquariello a Padova per la sicurezza delle strade Il progetto innovativo che raccoglie e analizza in tempo reale le condizioni del manto stradale

"Ho partecipato, questo pomeriggio in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, presso l'Auditorium San Gaetano a Padova all'evento City Vision - Stati generali delle Città intelligenti, prendendo parte al tavolo di lavoro 'Infrastrutture, dati e use cases per la mobilità del futuro'. E' stata una preziosa occasione per promuovere l'immagine e il lavoro dell'Amministrazione comunale in tema di sicurezza stradale e smart mobility. La città di Benevento ha ricevuto il premio Buone pratiche 2025-2026", lo spiega in una nota l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.

"In particolare, ho presentato la partnership, già presentata ufficialmente alla città pochi giorni fa in un evento ufficiale al Comune di Benevento, con Easyvia. Essa consentirà la raccolta e l'analisi in tempo reale di dati sulle condizioni del manto stradale, facendo leva su sensori intelligenti e a basso costo installati su veicoli tradizionali che percorrono le strade in maniera frequente . Nel caso di Benevento, i sensori sono stati montati sui mezzi della nettezza urbana di Asia Benevento, che ogni giorno percorrono l’intero territorio comunale. Questa scelta ci consente di trasformare un’attività quotidiana, ordinaria, in una fonte di dati strategici: i mezzi che raccolgono i rifiuti oggi ci aiutano anche a raccogliere informazioni preziose sullo stato delle nostre strade. Ho spiegato anche in questo workshop di rilievo nazionale che - come ha sottolineato il nostro Sindaco, Clemente Mastella- questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente, efficace e sostenibile delle infrastrutture cittadine, migliorando al contempo la sicurezza e il comfort di guida dei cittadini, ponendo l'amministrazione comunale di Benevento all'avanguardia sul tema della mobilità intelligente e di nuova generazione", conclude Pasquariello.

