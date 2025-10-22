Lavori lungo la Telesina: lunghe code e proteste alle porte di Benevento Oltre 2 chilometri di fila da Ponte a Torrepalazzo per il semaforo installato a ridosso del cantiere

I lavori dovrebbero durare pochi giorni – fino al 30 di ottobre - ma sono tanti i disagi denunciati gia dal pomeriggio di ieri da tantissimi automobilisti che si sono trovati incolonnati nel tratto della Strada Statale Benevento – Telese – Caianello che da Ponte conduce fino allo svincolo della 'quattro'' corsie alle porte della città e viceversa.

La causa dei rallentamenti e della lunga colonna di auto (questa mattina erano almeno tre i chilometri di coda e rallentamenti) sono i lavori che l'Anas ha avviato proprio all'imbocco della Telesina dove si sta provvedendo a sistemare il manto stradale ridotto ad una groviera per qualche centinaio di metri.

Necessario installare un impianto semaforico per regolare il traffico a senso unico alternato e ciò ha provocato lunghe code, disagi e proteste degli automobilisti.

L'impianto, infatti, non viene evidentemente regolato ed aggiornato in base all'orario. Ed è per questo che in mattinata aumentano le auto in fila dalla Valle Telesina verso Benevento e al contrario negli altri orari quando maggiore è il traffico in direzione Ponte.

Servirebbe quindi regolare l'impianto semaforico in base alla mole di traffico, magari anche con l'impiego di personale che riesca a smaltire in maniera celere l'elevato numero di veicoli da un lato o dall'altro dell'arteria.